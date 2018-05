video Condividi | A.S. 7:53 Lo stand Sardegna è stato inaugurato dall´assessore Regionale della Cultura, Giuseppe Dessena, una delegazione dell´assessorato al Turismo e di Laore. Le interviste con l´assessore e la presidente dell´associazione editori sardi Salone di Torino: parlano assessore e presidente



TORINO - Ha presto il via la XXXI edizione del Salone internazionale del libro di Torino. Lo stand Sardegna è stato inaugurato dall'assessore Regionale della Cultura, Giuseppe Dessena, una delegazione dell'assessorato al Turismo e di Laore. I lavori sono entrati subito nel vivo con la presentazione di tre titoli. Ultimo, ma non ultimo, il giovanissimo Matteo Porru.



«L'Aes conferma la sua presenza a distanza di oltre trent’anni dalla prima partecipazione e l’ho fatto portando editore associati e non in fiera», ha detto Simonetta Castia, presidente dell'associazione editori sardi. «Editori che così hanno avuto la possibilità di partecipare, di essere presenti alla più grande vetrina dell’editoria italiana e di promuoversi attraverso le opere che rispondono al tema generale del Salone "Un giorno tutto questo". Un tema è una partecipazione che per la Castia vuole creare un ponte tra l'Isola e il mondo per "far sì che la diversità culturale della nostra terra, i suoi paesaggi, le nostre tradizioni e la sua arte possano incontrare il favore del pubblico così numeroso già dal primo giorno qui a Torino».



