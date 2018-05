Condividi | Red 13:10 La massima assise cittadina è stata convocata per martedì sera, nella Casa comunale di Alghero, in Piazza Municipio. Dieci i punti all´Ordine del giorno, tra questi il nuovo piano strategico della città Alghero: martedì consiglio comunale



ALGHERO - Il Consiglio comunale di Alghero torna in aula. La massima assise cittadina è stata convocata per martedì 15 maggio, alle 18, nella Casa comunale, in Piazza Municipio. Dieci i punti all'Ordine del giorno



Si inizierà con l'approvazione dei verbali relativi alle sedute consiliari di marzo ed aprile. Si discuterà quindi la mozione di contrasto al gioco d’azzardo ed alla ludopata. A quel punto, spazio all'approvazione del Piano strategico aggiornato della Città di Alghero.



Andrà quindi in votazione l'approvazione del nuovo regolamento comunale per la concessione del diritto di superficie e per la cessione del diritto di proprietà sulle aree destinate all'edilizia residenziale pubblica. I consiglieri procederanno quindi all'esame delle osservazioni pervenute in relazione alla variante al Prg del "Programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica di Alghero", adottata con delibera del Consiglio il 06 marzo. Infine, spazio all'approvazione definitiva del "Piano dei soprassuoli percorsi dal fuoco" per l'annualità 2015/2016, in relazione al Catasto degli incendi boschivi.