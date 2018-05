Condividi | M.V. 16:49 La Sardegna perde un grande persona. Accademico, storico e giornalista, era nato a Tempio nel 1929. Aveva insegnato all´Azuni e poi all´università di Sassari dove ha diretto il dipartimento di storia Cultura in lutto: è morto Brigaglia



SASSARI - Sassari, la Gallura e l'intera Sardegna piangono la morte improvvisa di Manlio Brigaglia. Storico, accademico e giornalista, era nato a Tempio il 12 gennaio del 1929. Nato a Tempio e laureatosi in Lettere classiche, ha insegnato per 20 anni al liceo Azuni di Sassari.



Dal 1971 teneva i corsi di Storia dei partiti e movimenti politici, Storia della Sardegna contemporanea e Storia contemporanea all'università di Sassari, dove ha diretto anche il dipartimento di Storia. Nel 1997 fu insignito Premio della cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri.



