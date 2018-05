Condividi | Red 20:16 Siglata convenzione tra Aou Sassari, Save the children ed Uisp Sassari, che consentirà l´apertura di uno sportello di supporto per mamme e papà al piano terra della Clinica di Ginecologia e ostetricia di Viale San Pietro Fiocchi in ospedale: progetto a Sassari



SASSARI - L'obiettivo è quello di accrescere le condizioni di benessere della mamma, del papà e del neonato, offrendo loro un supporto, sia prima, sia dopo il parto per sostenere la qualità e la serenità della relazione parentale ed il benessere del bambino. È quanto si propone il progetto “Fiocchi in ospedale” che, grazie alla convenzione siglata tra Aou di Sassari, Save the children ed Uisp Sassari consentirà l'apertura, al piano terra della Clinica di Ginecologia e ostetricia di Viale San Pietro, di un punto di ascolto e di sostegno per i futuri e neogenitori, che si trovano ad affrontare problemi come povertà, solitudine, scarsa conoscenza delle pratiche per la cura del neonato. Il progetto, realizzato da Save the children, è già attivo in Italia dal 2012 e ha coinvolto nel tempo nove ospedali della Penisola: il Policlinico di Bari (luglio 2012), il Niguarda 'Ca Granda di Milano (luglio 2012), il Cardarelli di Napoli (luglio 2013), l'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma (marzo 2016), il San Camillo di Roma (gennaio 2017), l'Asst Sacco Fatebenefratelli a Milano (giugno 2017), l'ospedale Madre Giuseppina Vannini a Roma (luglio 2017), l'ospedale Maria Vittoria di Torino (maggio 2017) ed il Policlinico di Pescara (febbraio 2018).



La convenzione siglata tra Aou, Save the children ed Uisp Sassari a gennaio, a Sassari, rappresenta il primo esempio in Sardegna. Il progetto è stato presentato lunedì pomeriggio, nei locali della Direzione generale dell'Aou di Sassari alla presenza del direttore generale Antonio D'Urso, del procuratore speciale di Save the children Raffaella Milano, della coordinatrice dei progetti per l'associazione non governativa Francesca Romana Marta, del direttore del Dipartimento Materno infantile Salvatore Dessole, della coordinatrice ostetrica Fausta Pileri e del presidente Uisp comitato territoriale Sassari Marco Perra, Il progetto, si legge nella convenzione, si configura come una rete nazionale, destinata a svilupparsi coinvolgendo, tra l'altro, oltre l’azienda ospedaliera e le associazioni anche le Assl, le istituzioni regionali e le realtà del mondo accademico e della ricerca scientifica e sociale.



Le attività del progetto prevedono il rafforzamento delle collaborazioni tra i diversi reparti che intervengono nella presa in carico e cura della mamma e del bambino, quindi la facilitazione delle collaborazioni tra le professionalità coinvolte. Tra le altre attività, vengono previste la realizzazione della dimissione protetta in casi particolarmente critici, la mediazione culturale, il percorso di rientro a casa con presa in carico dei servizi e la messa in rete dei servizi ospedaliero e socio sanitari del territorio. Inoltre, nella convenzione si prevedono attività come cura ed assistenza anche con visite domiciliari nei mesi successivi al parto da parte degli operatori dello sportello, la formazione dei volontari, la creazione di un network di supporto ai familiari e la prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso e violenza sui bambini nei primi mille giorni di vita. Allo sportello, al piano terra della Clinica di Ginecologia e ostetrica in Viale San Pietro, saranno presenti operatrici qualificate di Uisp Sassari. Inoltre, per le attività di cura e colloqui domiciliari, potranno essere coinvolti operatori sociali e volontari, che verranno formati dal personale Uisp.



La partecipazione alle attività del servizio è libera e gratuita. Lo sportello sarà aperto il lunedì, dalle 14.30 alle 16.30; il martedì, dalle 11.30 alle 13.30; il giovedì, dalle 11.30 alle 13.30; il sabato, dalle 9 alle 11.30. I cittadini possono contattare gli operatori telefonando al numero 3923587214 o inviando una e-mail all'indirizzo web fiocchi.sassari@uispsassari.it. All'incontro, erano presenti anche il direttore della Clinica di Pediatria Roberto Antonucci, il direttore della Neonatologia Giorgio Olzai, gli assessori comunali alle Politiche sociali Monica Spanedda ed alle Politiche giovanili Alba Canu, la presidente regionale Uisp Maria Pina Casula, la coordinatrice dello sportello Fiocchi in ospedale Marianna Delogu ed alcuni rappresentanti della Commissione Pari opportunità e delle associazioni che collaborano con Uisp. 