Condividi | Red 14:41 Sabato 12 e domenica 13 maggio, Casa Gioiosa avrà per due giorni come guide d´eccezione gli alunni delle scuole algheresi Monumenti aperti per l´ottavo week-end di Emozioni di primavera



ALGHERO - Le vecchie celle carcerarie, il neonato centro immersivo e multimediale dell'Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana, il centro visite con la mostra dell'avifauna ed il giardino botanico saranno visitabili gratuitamente in occasione dell'ottavo week-end di “Emozioni di primavera”, che coincide con l'iniziativa “Monumenti aperti”. Ad accogliere i visitatori, come di consueto, i ragazzi delle scuole cittadine, che per due giorni faranno da “Ciceroni”, raccontando la suggestiva storia dell'ex colonia penale, oggi sede prestigiosa del Parco naturale regionale di Porto Conte, e le bellezze naturali dell'Area marina protetta attraverso il giardino botanico di Casa Gioiosa.



Gli orari di apertura per Monumenti aperti, dove saranno presenti i ragazzi, sono sabato, dalle 15 alle 18, e domenica, dalle 10 alle 19. Negli stessi orari ed anche sabato mattina, Casa Gioiosa sarà comunque aperta come di consueto per la visita agli altri allestimenti gestiti dalla Cooperativa Exploralghero. Gli altri appuntamenti del palinsesto di Emozioni di primavera per questo ottavo fine settimana prevedono per domenica un'escursione sul sentiero della Guixera.



L'escursione si può prenotare telefonando al numero 331/3400862, con partenza alle 9 e, per gli amanti del mare, alle 15.30, sulla spiaggia di Tramariglio, un simpatico battesimo della canoa a cura dell'associazione Kayakavventura. Al mattino, invece, partirà un escursione in kayak (informazioni telefonando al numero 335/1618691). Per gli amanti del cavallo e per i più piccoli, è disponibile anche il battesimo della sella con i mini pony (335/1618691). Commenti ALGHERO - Le vecchie celle carcerarie, il neonato centro immersivo e multimediale dell'Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana, il centro visite con la mostra dell'avifauna ed il giardino botanico saranno visitabili gratuitamente in occasione dell'ottavo week-end di “Emozioni di primavera”, che coincide con l'iniziativa “Monumenti aperti”. Ad accogliere i visitatori, come di consueto, i ragazzi delle scuole cittadine, che per due giorni faranno da “Ciceroni”, raccontando la suggestiva storia dell'ex colonia penale, oggi sede prestigiosa del Parco naturale regionale di Porto Conte, e le bellezze naturali dell'Area marina protetta attraverso il giardino botanico di Casa Gioiosa.Gli orari di apertura per Monumenti aperti, dove saranno presenti i ragazzi, sono sabato, dalle 15 alle 18, e domenica, dalle 10 alle 19. Negli stessi orari ed anche sabato mattina, Casa Gioiosa sarà comunque aperta come di consueto per la visita agli altri allestimenti gestiti dalla Cooperativa Exploralghero. Gli altri appuntamenti del palinsesto di Emozioni di primavera per questo ottavo fine settimana prevedono per domenica un'escursione sul sentiero della Guixera.L'escursione si può prenotare telefonando al numero 331/3400862, con partenza alle 9 e, per gli amanti del mare, alle 15.30, sulla spiaggia di Tramariglio, un simpatico battesimo della canoa a cura dell'associazione Kayakavventura. Al mattino, invece, partirà un escursione in kayak (informazioni telefonando al numero 335/1618691). Per gli amanti del cavallo e per i più piccoli, è disponibile anche il battesimo della sella con i mini pony (335/1618691).