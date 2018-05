Condividi | Red 17:24 Sabato sera, il musoe Casa Manno ospita la mostra di Roberta Filippelli, a cura di Mariolina Cosseddu. La mostra è visitabile dal venerdì al lunedì, dalle 16 alle 20, fino a lunedì 31 dicembre Il Conservatore: Giuseppe Manno ft Filippelli



ALGHERO – Arte ad Alghero. Sabato 12 maggio, alle 18, in occasione di Monumenti aperti, verrà inaugurata la mostra “Il Conservatore”, di Roberta Filippelli, a cura di Mariolina Cosseddu, in programma fino al lunedì 31 dicembre, al museo Casa Manno,



La mostra interpreta, a 150 anni dalla morte di Giuseppe Manno, la figura del grande storico, politico ed intellettuale algherese in chiave contemporanea, sottoponendo l'immagine statuaria (realizzata da Pietro Canonica nel 1894) ad una serie di varianti fotografiche di grande suggestione visiva. L'allestimento si articola in diverse sezioni multimediali, che indagano la personalità di Manno nei suoi aspetti intimi e familiari, oltre al contesto della città, così vissuto dal futuro magistrato prima della sua definitiva partenza per Cagliari e Torino.



