Street-photo anteprima nelle Torri

ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero in vista dell'atteso debutto dell'Aspa. Dal 25 al 27 maggio la Riviera del corallo, nell’estremità nord occidentale della Sardegna, farà da suggestivo scenario alla prima edizione di Alghero Street Photography Awards, il festival internazionale dedicato alla fotografia di strada autoriale. Nel corso della premiazione del contest a cui hanno partecipato fotografi da 52 Paesi sparsi per il mondo, divisi in 5 categorie, si animeranno mostre, performance, riflessioni, esibizioni ed eventi collaterali.



Nel prossimo fine settimana, in occasione della tappa algherese di Monumenti Aperti [IsolaMedia e JazzAlguer.



Il 12 e il 13 maggio alla Torre di Porta Terra, alla Torre di San Giovanni e alla Torre di Sulis apriranno i battenti le mostre, rispettivamente, di Salvatore Ligios, Luca Spano e Pierluigi Dessì. Alghero Street Photography Awards è pensato e organizzato da Officine di Idee, associazione di appassionati algheresi, sparsi tra la loro città e altri luoghi ma uniti da due comuni obiettivi: fare di Alghero la sede di un evento di portata internazionale dedicato alla fotografia di strada, anzitutto, e poi stimolare il dibattito sul rapporto tra foto e realtà, tra immagine e reale, tra ciò che è e ciò che si vuol vedere.



