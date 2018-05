Condividi | Red 12:50 Continuano le attività dei Carabinieri per contrastare il fenomeno delle truffe on-line. In questi giorni, la Stazione di Palau ha concluso un’indagine finalizzata alla scoperta di una truffa on-line di cui, questa volta, è rimasto vittima un cittadino del Regno Unito, che si trovava di passaggio nella zona nord della Gallura Truffe on-line: una denuncia a Palau



PALAU - Continuano le attività dei Carabinieri per contrastare il fenomeno delle truffe on-line. In questi giorni, la Stazione dei Carabinieri di Palau ha concluso un’indagine finalizzata alla scoperta di una truffa on-line di cui, questa volta, è rimasto vittima un cittadino del Regno Unito, che si trovava di passaggio nella zona nord della Gallura.



Le truffe on-line sono ormai diventate una costante e l’invito, oltre ad utilizzare il web con grande cautela, è sempre quello di presentarsi nelle Stazioni dei Carabinieri del territorio per denunciare i tentativi di truffa in cui ci si imbatte sempre più frequentemente, così come le truffe che di cui si può rimanere vittima. Questa volta, la truffa è stata consumata attraverso la piattaforma web Kijiji, su cui la vittima ha cercato di acquistare un’autovettura Jaguar trovata ad un prezzo conveniente rispetto ai valori di mercato.



Per l'auto di lusso erano stati chiesti complessivamente 36mila euro, ma dopo aver ricevuto un anticipo di 7mila euro, il venditore si è reso irreperibile e l'acquisto non è mai stato formalizzato. I militari di Palau hanno individuato e denunciato a piede libero l'autore, un 57enne di Roma, già noto alle Forze dell'ordine, che dovrà rispondere del reato di truffa aggravata.