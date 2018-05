Condividi | M.P. 11:21 Frankie Fancello, giovane performer di 29 anni e poeta turritano, domani, venerdì 11 maggio alle ore 18.30 sarà presente alla libreria Koinè per presentare la sua raccolta di poesie “Bellezza Domestica” Porto Torres: Frankie Fancello presenta la raccolta di poesie



PORTO TORRES - Frankie Fancello, giovane performer di 29 anni e poeta turritano, domani, venerdì 11 maggio alle ore 18.30 sarà presente alla libreria Koinè per presentare la sua raccolta di poesie “Bellezza Domestica”.



L’autore ha partecipato a numerosi festival e reading come autore ed appunto performer. Suoi testi sono apparsi su diverse riviste on line. Bellezza domestica è la sua prima raccolta poetica. Commenti PORTO TORRES - Frankie Fancello, giovane performer di 29 anni e poeta turritano, domani, venerdì 11 maggio alle ore 18.30 sarà presente alla libreria Koinè per presentare la sua raccolta di poesie “Bellezza Domestica”.L’autore ha partecipato a numerosi festival e reading come autore ed appunto performer. Suoi testi sono apparsi su diverse riviste on line. Bellezza domestica è la sua prima raccolta poetica.