Musica di qualità al Miramare



ALGHERO - Ancora un fine settimana all'insegna della musica dal vivo ad Alghero, ancora due concerti tra domani, venerdì 11, e sabato 12 maggio, al Miramare gastro & music pub. Dopo aver ballato e cantato lo scorso week-end con la musica dei Cover garden e dei Senza base, questa volta sul palco del locale della Riviera del corallo sono attesi due progetti musicali in anteprima.



Domani, un'anteprima assoluta, la prima uscita pubblica per Italian rock threebute. Una "super band" formata da quattro musicisti professionisti provenienti da vari centri del nord Sardegna. A capitanare il progetto Marco Bazzoni, ex voce dei Mr. Wine e ora attivo con i Clan Banlieue. Dalla stessa formazione arriva anche l'ex Gamas Rebeldes Alessio Carta alla chitarra, mentre la sezione ritmica è formata da Gavino Paddeu, bassista dei Radioclave e Matteo Pipia, batterista sassarese con all'attivo varie collaborazioni in tutta l'Isola. Italian rock threebute è un omaggio alla musica rock made in Italy degli Anni Novanta ed in particolare a tre pietre miliari di quella scena: i Litfiba, i Timoria ed i Negrita. La band mescola abilmente le canzoni delle tre diverse discografie in un viaggio nel rock italiano che ha fatto la storia.



Sabato, per la prima volta al Miramare, gli Scacco matto, storico progetto musicale nato ad Uri all'inizio del millennio e che da anni fa ballare piazze e locali della Sardegna. Graziano Fara, Lello Fois, Federico Canu e la splendida voce di Maddalena Solinas in scena con il loro spettacolo in cui fanno da padrone i grandi successi nazionali ed internazionali dagli Anni Settanta ad oggi, uno show tutto da cantare e ballare insieme. Come sempre, i concerti del Miramare gastro & music pub sono ad ingresso libero e gratuito.



