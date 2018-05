video Condividi | Red 10:16 E´ uscito “C´est la vie”, il nuovo album dell´artista ploaghese. Sul suo sito internet, ha lanciato un concorso per chi vorrà cantare la sua “Savitri” Cd per Soleandro che lancia un contest



ALGHERO – Un cd, un contest e, come sempre, tante cose da dire e da raccontare. Soleandro, conosciutissimo artista ploaghese, ha parlato con il Quotidiano di Alghero del suo nuovo cd, uscito ad inizio aprile: “C'est la vie”, scritto immaginando di passeggiare per le strade di Parigi... ma pensando alla sua Isola.



Sono dodici le canzoni nel cd, sei in italiano ed altrettante in sardo logudorese. «Mi sono sempre battuto per portare la lingua sarda nel mondo», sottolinea Soleandro, che ricorda quando ne parlava con Mogol, probabilmente il paroliere più famoso in Italia. La copertina del cd è disegnata dall'artista Benassi e riprende il profilo di Alghero.



Soleandro, giullare dell'infinito, guarda al passato ed al futuro, da Socrate ad internet. E proprio su internet ha creato il suo nuovo sito, “The perfect”. E qui, ha deciso di lanciare anche un contest. Chi vorrà, potrà andare sul sito, scaricare la base della traccia 12 del suo cd “Savitri (cantico d'amore)” e potrà fare un video con il telefonino mentre la canta. Poi, la potrà inviare, seguendo le regole presenti sulla pagina dedicata di The perfect. Il vincitore, si assicurerà un premio del valore di 3mila euro.



