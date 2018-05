Condividi | Red 7:06 Questa sera, sul palco dell´Auditorium di Piazza Porrino, è in programma un grande concerto di chiusura della rassegna a cura dell´Orchestra di fiati del Conservatorio di Cagliari Cala il sipario su Fiati, il respiro della musica



CAGLIARI - Con un grande concerto dell’Orchestra di fiati del Conservatorio di Cagliari, oggi (giovedì), si chiude il sipario sulla rassegna “Fiati, il respiro della musica”. Quest’ultimo appuntamento della manifestazione, curata dal Dipartimento fiati, si aprirà alle 18, nell’Auditorium di Piazza Porrino e vedrà l’orchestra diretta da Luigi Muscio e Carlo Serra.



Il programma della serata proporrà musiche di Verdi, Bizet, Navarro, Rachel, Holst e Piazzolla. Fiati, il respiro della musica è una rassegna pensata accendere l’attenzione sul settore degli strumenti a fiato ripescando a piene mani da un repertorio che abbraccia tutta la storia della musica, dal barocco all’ottetto a fiato di Stravinsky.



