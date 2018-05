Condividi | M.P. 17:58 Nuove apparecchiature per il pozzo di Li Pidriazzi.Venerdì lavori in corso dalle 8.30 alle 17.30 Porto Torres: nuovi impianti per il pozzo di Li Pidriazzi



PORTO TORRES - Venerdì 11 maggio i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di efficientamento del campo pozzi che garantiscono un’integrazione all’approvvigionamento idrico di Porto Torres. Nel dettaglio, si procederà all’installazione di una nuova pompa sofferma del pozzo numero 10 in località Li Pidriazzi.



Per eseguire l’intervento è necessario sospendere la linea elettrica che al servizio di altri quattro pozzi. I lavori saranno avviati a partire dalle 8.30 e dovrebbero essere conclusi verso le 17.30. Durante questa fascia oraria potrebbero verificarsi cali di pressione o temporanee interruzioni nelle zone alte del centro abitato fino al riavvio dei pozzi dopo l’installazione della nuova apparecchiatura.



