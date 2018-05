Condividi | Red 22:09 “La nostra impronta. Idee, proposte, soluzioni”: il decimo Congresso regionale della UilTrasporti, è in programma domani mattina, nelle sale del T Hotel UilTrasporti: a Cagliari il Congresso regionale



CAGLIARI - “La nostra impronta. Idee, proposte, soluzioni”. È questo il titolo del decimo Congresso regionale della UilTrasporti Sardegna, che si terrà domani, giovedì 10 maggio, alle 9.30, nelle sale del T Hotel, in Via dei Giudicati 66, a Cagliari.



Dopo i primi adempimenti congressuali, i lavori entreranno nel vivo alle 10, con la relazione del segretario generale regionale della UilTrasporti Sardegna William Zonca. Al congresso, che verrà concluso alle 17.30, dal segretario generale nazionale della UilTrasporti Claudio Tarlazzi, parteciperanno anche il parlamentare europeo Renato Soru, il senatore Emilio Floris, l’assessore regionale ai Trasporti Carlo Careddu, il presidente Adsp Mare di Sardegna Massimo Deiana, il direttore dell’Enac Sardegna Marco di Giugno, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, esponenti delle associazioni di categoria, della politica regionale e delle associazione datoriali. Alle 18.30, è prevista l’elezione degli organismi statutari della UilTrasporti Sardegna e dei delegati ai livelli congressuali superiori.



