Iglesias: doppia denuncia per fatture false

IGLESIAS - Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, la Guardia di finanza di Iglesias ha denunciato due soggetti per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il sistema di frode individuato dalle Fiamme gialle, guidate dal luogotenente Alcide Carta, era strutturato secondo uno schema che coinvolgeva due imprese commerciali: una creata ad hoc, che emetteva fatture false, generando così costi fittizi a beneficio dell’altra, realmente operante, che utilizzava le fatture per abbattere i ricavi e neutralizzare gli utili.



Più nel dettaglio, una ditta individuale, proprietaria del locale in cui gestiva l'attività di bar, ha prima concesso in locazione l'immobile e l'attività ad una società di "comodo", per poi riprendersi gli stessi locali e l'attività in sub-locazione ad un canone annuo maggiorato di oltre il 500percento. Le attività di investigazione hanno consentito di quantificare l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari a 417.849euro e portato alla denuncia alla locale Autorità giudiziaria dei due responsabili delle società coinvolte.