Il sodalizio algherese del presidente Costantino Marcias ha partecipato con ventiquattro atleti al Campionato regionale Csen di karate disputato domenica ad Uri, centrando otto titoli regionali e portando tutti i suoi atleti sul podio Karate: Valverde protagonista



ALGHERO - Successo per la Valverde Alghero nel Campionato regionale Csen di karate disputato domenica ad Uri. Il sodalizio algherese del presidente Costantino Marcias ha partecipato con ventiquattro atleti (soprattutto con le cinture bianche), centrando otto titoli regionali e portando tutti i suoi atleti sul podio.



Un risultato eccellente se si considera che la finale è stata quasi sempre stata tra 2 atleti di Alghero. 290 atleti da tutta la Sardegna hanno dato vita alla competizione più sentita della Sardegna. La società algherese che si allena nella palestra centro BeneEssere di via V. Emanuele 113 si è distinta tra le migliori società isolane. La gara era valevole per la qualificazione agli italiani.



