Miss mondo Sardegna in Piazza Fiume



SASSARI - Causa maltempo, la finale regionale di Miss mondo Sardegna, inizialmente prevista per il 5 maggio, è stata posticipata a sabato 12 maggio, sempre a partire dalle 21 circa e sempre nella storica cornice sassarese di Piazza Fiume. Ospite della serata non saranno questa volta i mattatori di Radio 105, impossibilitati a presenziare per altri impegni già in programma, ma il celebre duo musicale italiano dei Paps’n’Skar, autore di famosi successi dance che dagli Anni Novanta ancora riempiono le consolle di tutti i locali. “Mirage”, “Vieni con me”, “Voglio tornare negli anni Novanta”, sono solo alcuni esempi di brani che si alzeranno verso le stelle nella notte sassarese.



E poi, naturalmente, le ragazze. Come sempre emozionate all’idea di sfilare davanti a un folto pubblico, provengono dalle tappe di selezione tenutesi qua e là per l’Isola negli ultimi mesi. Le vincitrici della serata potranno accedere alle fasi finali del concorso nazionale che si terrà a Gallipoli nella prima decade di giugno. Tra le “vecchie glorie” che interverranno alla serata (ma solo di titolo, perché sono in realtà tutte giovani e bellissime) segnaliamo Silvia Senes, Enrica Cabriolu (Miss mondo Sardegna 2016), Marianna Spezzigu (Miss mondo Sardegna 2017) e Chiara Spanu (Miss Urban art 2017).



Le reginette in carica vestiranno gli abiti gentilmente offerti da Eles Italia, le sorelle Silvia e Stefania Loriga, che hanno fatto della moda la loro vita, ospiti anche loro sul palco di Piazza Fiume. La finale di Miss mondo Sardegna 2018 è un'iniziativa targata Privilege events, voluta dal presidente dell'associazione Maximiliano Caggiari, dal gruppo di collaboratori e dall'Amministrazione comunale, che da subito ha scelto di dare spazio, in città, ad un evento importante che riguarda uno tra i concorsi di bellezza più gettonati.