La Guardia di finanza di Cagliari prosegue nella sua attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 0,2grammi di eroina, 7,05grammi di hashish, 4,5grammi di marijuana e due spinelli. Otto persone segnalate alla Prefettura Operazione antidroga nel Cagliaritano



CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari, della Tenenza di Sarroch e di quella di Sanluri, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi. A Capoterra, nel corso di un controllo effettuato nel centro cittadino, i finanzieri hanno rinvenuto un involucro abbandonato da ignoti contenente 0,25grammi di hashish.



A Cagliari, vicino alla stazione degli autobus, i militari hanno individuato un 24enne extracomunitario trovato in possesso di 0,2grammi di eroina e di uno spinello di hashish. In Via Guttuso, le Fiamme gialle hanno scoperto un 31enne cagliaritano, che deteneva 3,3grammi di hashish. In Viale Europa, nel corso di due interventi, un 19enne ed un 21enne sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 1,4grammi di marijuana e di uno spinello il primo, di 1,4grammi di marijuana il secondo. In Piazzale del Lazzaretto, Viale Colombo e Viale Bonaria, tre cagliaritani di 28, 24 e 19 anni sono stati sorpresi con 1,5grammi di hashish, 0,7grammi di marijuana ed un grammo di marijuana.



A Quartu Sant'Elena, vicino a Via Sant'Antonio, un 34enne cagliaritano, segnalato dall'unità cinofila, è stato trovato con addosso 2grammi di hashish. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura. Dall'inizio dell'anno, sono 149 le persone segnalate alla locale Autorità prefettizia a seguito dei controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, mentre dieci sono state quelle denunciate all'Autorità giudiziaria e tre quelle arrestate.