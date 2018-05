Condividi | Red 22:12 La richiesta è stata presentata durante la riunione del locale Direttivo Dem da Tonino Alfonso, membro dell´Assemblea provinciale. Mancando la maggioranza del Direttivo, niente è stato deliberato sull´argomento. In realtà, c’è da sottolineare che il segretario Salis, anche al recente congresso del PdS, ha precisato di «non essere in Maggioranza» Dem-Bruno, Alfonso dice Stop



ALGHERO - «Inserire all'ordine del giorno richiesta del sottoscritto di fine accordo politico con Amministrazione Bruno». Questo l'oggetto del documento presentato ieri sera (martedì), nella riunione del Direttivo del Partito democratico di Alghero da Tonino Alfonso, membro dell'Assemblea provinciale ed indirizzato al segretario provinciale Cordedda, al segretario cittadino Salis, ai consiglieri comunali Pirisi e Daga ed al Direttivo cittadino.



Alfonso, ricorda come abbia appoggiato in origine l'accordo tra il Pd ed il sindaco ai tempi delle dimissioni del primo cittadino, perchè «ero convinto che per far ricongiungere la sinistra tutta si dovesse appoggiare l'Amministrazione Bruno per evitare che la città cadesse in mano al commissario prefettizio e poi alla destra. Ero convinto che il sindaco fosse in buona fede».



Ma, in base a quanto visto in questi mesi, il membro dell'Assemblea provinciale ha cambiato idea, ritenendo ora «fallimentare l'accordo, in quanto mai il sindaco ha contattato il partito e i suoi dirigenti per concordare alcunchè e mi risulta che anche con Mimmo Pirisi ed Enrico Daga non si siano fatti accordi per la discussione di argomenti che potessero essere di interesse generale per i cittadini» e per questo, «ritengo che oggi il Direttivo dovrebbe votare una determina che dia ordine ai consiglieri comunali di non supportare con la loro presenza il sindaco Bruno a nessun titolo».



A quel punto, sarebbero Pirisi e Daga, di volta in volta a votare o astenersi sui vari punti, «sempre che questa Amministrazione riesca ad avere il numero legale in aula». Alfonso fa quindi un'ultima analisi relativa al risultato elettorale di due mesi fa. «Sia chiaro che la nostra emorragia di voti sia dovuta anche all'appoggio dato a senso unico al sindaco Bruno, che è molto bravo sicuramente nella ordinaria amministrazione, che ma politicamente ha fallito per aver perso prima la sua Maggioranza e poi di aver disatteso il salvagente del Pd». In realtà c’è da sottolineare che il segretario Salis, anche al recente congresso del PdS, ha precisato di «non essere in Maggioranza». Insomma, la confusione Dem continua.



