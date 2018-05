Condividi | Red 13:34 Con la vittoria casalinga per 3-2 sugli olbiesi del Drillos team, i ragazzi di mister Antonio Baldino centrano la qualificazione ai play-off del campionato regionale di serie C2 Calcio a 5: Audax Algherese ai play-off



ALGHERO - La partita disputatasi sabato sul parque del PalaCorbia di Alghero e che ha visto l'Audax Algherese superare per 3-2 la compagine olbiese del Drillos team, consente alla squadra catalana l'accesso ai play-off del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Dopo circa dodici anni, la città di Alghero ritorna a solcare il palcoscenico del calcio che conta.



«Siamo felici di aver raggiunto questo risultato con fatica, perseveranza e sacrificio. Ringraziamo, inoltre, tutti i nostri tifosi, che continuano a seguirci con entusiasmo e i nostri sponsor, che hanno creduto in noi fin da subito», dichiara mister Antonio Baldino.