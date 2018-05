Condividi | Red 13:08 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore della ristorazione. Avrebbe omesso di dichiarare al fisco olte 182mila euro. individuati anche quattro lavoratori in nero Evasore totale pizzicato a Pabillonis



SANLURI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una società operante a Pabillonis nel settore della ristorazione. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap.



L’attività di verifica si è svolta attraverso l’analisi della documentazione contabile redatta dal contribuente verificato, integrata dalla risultanze derivanti dalla banche dati ed incrociata con gli esiti degli accertamenti bancari effettuati, riscontrando delle movimentazioni in entrata sui conti correnti maggiori dei ricavi annotati in contabilità. Al termine dei controlli, le Fiamme gialle hanno quindi evidenziato una difformità tra quanto dichiarato dalla società e quanto ricostruito attraverso l’esame dei documenti: una mancata dichiarazione di ricavi al fisco per 182.564euro, cui si è sommata un’evasione Iva di quasi 12mila euro.



Inoltre, l’attività di verifica, che ha preso in considerazione cinque annualità, ha consentito di appurare che il soggetto verificato è risultato evasore totale per una di esse, avendo omesso di presentare le dovute dichiarazioni. Durante l’esame della copiosa documentazione necessaria per la ricostruzione del reale volume d’affari della società verificata, i finanzieri hanno inoltre riscontrato che, su alcune fatture di acquisto, figuravano le firme per ricevuta merce di dipendenti di cui però non si aveva riscontro negli elenchi del personale regolarmente assunto.



Più mirati approfondimenti hanno quindi evidenziato che quattro dipendenti, per periodi lavorativi differenti (chi per qualche mese, chi per un anno, chi per un anno e mezzo) avevano prestato la loro attività lavorativa senza un regolare contratto di lavoro, circostanza questa che ha comportato la segnalazione del titolare della società all'Ispettorato del lavoro per l'irrogazione di una sanzione amministrativa di 24mila euro e l'obbligo di sanare le posizioni lavorative con il versamento dei relativi contributi.