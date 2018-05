Condividi | Red 12:06 Oggi e giovedì, in programma un doppio appuntamento con la scrittrice Mary Morrissy. E´ il quinto anno consecutivo che l´Ateneo sassarese fa parte del circuito internazionale dedicato alla divulgazione della cultura irlandese L´Università di Sassari è tappa dell´Irish Itinerary



SASSARI. Oggi (mercoledì) e domani, giovedì 10 maggio, per il quinto anno consecutivo, l’Università degli studi di Sassari sarà tappa dell'Irish itinerary, circuito internazionale dedicato alla divulgazione della cultura irlandese promosso dall'Efacis (Federazione europea dei centri di studio irlandesi). Collaborano alle attività di promozione il Culture Éireann e, localmente, la cattedra di Letteratura inglese del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell'Università di Sassari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna.



L'ospite dell'edizione 2018 dell'Irish itinerary è Mary Morrissy, scrittrice irlandese premiata ed apprezzata a livello internazionale, che ritorna a Sassari per la terza volta. L'autrice in questa occasione terrà due incontri: oggi, alle 15.30, “The benefit of hindsight: the early stories of Joyce’s dubliners; giovedì, alle 11.30, sul tema “A different kind of encounter: Reimagining dubliners for the 21st century”, nell’Aula Lessing del Dipartimento, in Via Roma 151). L’evento, curato da Loredana Salis, docente di letteratura inglese nell’Ateneo sassarese e responsabile nazionale del progetto Irish itinerary, rientra nelle attività dei corsi di letteratura inglese della laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale e delle magistrali di Lettere e lingue del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. I due incontri sono aperti a tutti gli studenti, ai cultori della materia ed a tutti gli interessati.



Mary Morrissy è nata a Dublino nel 1957 ed è autrice di tre romanzi e diverse raccolte di “short stories” premiate in più sedi dalla critica internazionale. Dopo un lungo periodo di collaborazione con le maggiori testate giornalistiche irlandesi, Morrissy si è dedicata alla scrittura creativa ed è al momento tra le voci più acclamate del panorama letterario e culturale irlandese. Divide la propria vita tra la capitale irlandese e la città di Cork, dove dirige il corso di Master in Creative writing dello University College Cork. Commenti SASSARI. Oggi (mercoledì) e domani, giovedì 10 maggio, per il quinto anno consecutivo, l’Università degli studi di Sassari sarà tappa dell'Irish itinerary, circuito internazionale dedicato alla divulgazione della cultura irlandese promosso dall'Efacis (Federazione europea dei centri di studio irlandesi). Collaborano alle attività di promozione il Culture Éireann e, localmente, la cattedra di Letteratura inglese del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell'Università di Sassari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna.L'ospite dell'edizione 2018 dell'Irish itinerary è Mary Morrissy, scrittrice irlandese premiata ed apprezzata a livello internazionale, che ritorna a Sassari per la terza volta. L'autrice in questa occasione terrà due incontri: oggi, alle 15.30, “The benefit of hindsight: the early stories of Joyce’s dubliners; giovedì, alle 11.30, sul tema “A different kind of encounter: Reimagining dubliners for the 21st century”, nell’Aula Lessing del Dipartimento, in Via Roma 151). L’evento, curato da Loredana Salis, docente di letteratura inglese nell’Ateneo sassarese e responsabile nazionale del progetto Irish itinerary, rientra nelle attività dei corsi di letteratura inglese della laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale e delle magistrali di Lettere e lingue del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. I due incontri sono aperti a tutti gli studenti, ai cultori della materia ed a tutti gli interessati.Mary Morrissy è nata a Dublino nel 1957 ed è autrice di tre romanzi e diverse raccolte di “short stories” premiate in più sedi dalla critica internazionale. Dopo un lungo periodo di collaborazione con le maggiori testate giornalistiche irlandesi, Morrissy si è dedicata alla scrittura creativa ed è al momento tra le voci più acclamate del panorama letterario e culturale irlandese. Divide la propria vita tra la capitale irlandese e la città di Cork, dove dirige il corso di Master in Creative writing dello University College Cork.