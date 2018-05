Condividi | Red 11:32 La Primavera antifascista di Alghero continua. Venerdì e sabato, si alterneranno a ResPublica, presso il Distretto della Creatività di via Simon, gruppi musicali della scena sarda, nazionale ed internazionale Alghero: musica contro il fascismo



ALGHERO - La Primavera antifascista di Alghero continua. Diversi collettivi ed associazioni locali organizzano un festival musicale contro tutti i fascismi ed i razzismi, per una città aperta e solidale.



Venerdì 11 e sabato 12 maggio, si alterneranno a ResPublica, Distretto della Creatività, in Via Simon, gruppi della scena sarda, nazionale ed internazionale. Venerdì si inizia alle 18, con dj set e banchetti informativi. Alle 20, invece, si esibiranno i catalani Lad Cuig che, con il loro stile inconfondibile, fondono il punk rock con la musica celtica.



Sabato, dalle 17, sarà il turno della scena hard-core sarda dei Sadako, Greenthumb e Des, seguiti dai Crisis Benoit da Bologna. La serata si concluderà con lo ska rock degli Skanking caos, e dei Malasuerte Fi sud, storica band fiorentina. L'ingresso, come sempre, è gratuito ed aperto a tutti: "Love Music, fight fascism!".