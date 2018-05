Condividi | Red 9:06 Questa sera, a quarant´anni esatti dell´uccisione di Peppino Impastato,è in programma lo spettacolo-evento a lui dedicato. Sul palco, l´attore Ignazio Chessa ed il musicista Claudio Gabriel Sanna. Tre le repliche in cartellone Caro Peppino, il ricordo de Lo Teatrì



ALGHERO - “Caro Peppino” è un omaggio teatrale per giovani ed adulti dedicato alla memoria di Peppino Impastato, vittima di mafia, che l'attore Ignazio Chessa ed il musicista Claudio Gabriel Sanna vogliono ricordare nel 40esimo anniversario della tragica morte avvenuta a Cinisi il 9 maggio 1978. Anche Alghero quindi, grazie all'associazione organizzatrice “Il filo del discorso”, parteciperà alle iniziative in memoria di Impastato, che si svolgeranno in contemporanea in tutto il territorio nazionale.



Lo spettacolo andrà in scena oggi (mercoledì), con tre repliche: alle 18, alle 19.30 ed alle 21. Gli eventi si tengono a Lo Teatrì, in Via Manzoni 85, i posti sono limitati (massimo trenta persone per volta) e l'ingresso è ad offerta libera e consapevole.



Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, sono attivi il numero di telefono della segreteria organizzativa, a cura di Claudia Soggiu (349/8024059), il servizio Messenger sulla pagina Fabebook de “Lo Teatrì”, e l'indirizzo web mailloteatri@gmail.com per l'invio di e-mail.



