Sabato e domenica, nell´ambito di Monumenti aperti, l'aeroporto di Alghero aprirà le porte alla cittadinanza per far visitare la struttura ed esporrà in mostra statica, nel piazzale Bandiera, due velivoli North american T6 ed un motore turbogetto aeronautico Allison J33-A-35. In programma anche una mostra del fotografo americano John Philips, dedicato ad Antoine De Saint Exupery L´Aeronautica apre le porte alla città



ALGHERO - Sabato 12 e domenica 13 maggio, l’aeroporto di Alghero aprirà le porte alla cittadinanza per far visitare la struttura ed esporrà in mostra statica, nel piazzale Bandiera, due velivoli North american T6 (appartenuti alla Scuola volo di Alghero) ed un motore turbogetto aeronautico Allison J33-A-35 appartenuto al velivolo Lockheed T-33 shooting strar M.M.35668, situato all’ingresso della palazzina Comando. Nello stesso Comando, sono esposti apparati tecnici di vario genere, in uso qualche tempo fa al Distaccamento; planning cartaceo del Distaccamento e della Ex Scuola di volo; sistema Sir7, apparato radar per l’identificazione di velivoli ostili/amici ed una saldatrice a giunto cardanico.



All’ingresso della sala Vip della stessa palazzina, i visitatori potranno ammirare una vasta mostra del fotografo americano John Philips, dedicata al comandante pilota dell’Armée de l’Air francese, ufficiale della legione d’onore, umanista e scrittore del libro “Il piccolo principe”, Antoine De Saint Exupery. Nella sala del locale Circolo unificato, sarà esposta una mostra statica di apparecchiature telefoniche, console radar e strumentazione varia. Nella stessa, oltre ad osservare diversi manichini con equipaggiamento A/i, tuta da specialista ed uniforme da combattimento, verrà creato uno spazio dedicato ad mostra di modellismo statico. Nello stesso circolo, alcuni ragazzi del Liceo Artistico di Alghero si esibiranno al pianoforte.



Nel piazzale antistante il circolo, verranno esposti alcuni automezzi, attrezzature antincendio e mezzi tattici in dotazione al Distaccamento. Di particolare rilevanza è il rifugio anti-aereo, opportunamente restaurato e dotato di impianto audio-fonico per la simulazione di un allarme ed attacco aereo. Sabato, i ragazzi dell'Istituto comprensivo Pasquale Tola di Sassari si esibiranno in concerto nela sala conferenze alle 11, alle 15.30 ed alle 17. La partecipazione dell'Aeronautica militare sarà occasione per interagire e confrontarsi con le migliaia di visitatori, illustrare le funzioni ed i compiti della Forza armata, impegnata quotidianamente, ventiquattro ore su ventiquattro, al servizio del Paese e dei cittadini.