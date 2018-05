Condividi | Red 7:01 «Per due poliziotti penitenziari in servizio presso la Casa circondariale Bancali di Sassari è stato necessario l’invio al vicino pronto soccorso dell’ospedale cittadino per le prime e necessarie cure», denuncia il segretario generale dell’Osapp, che partecipa la vicinanza della del Sindacato ai colleghi vittime dell’ennesima aggressione Due poliziotti penitenziari ricoverati a Sassari



SASSARI - «Per due poliziotti penitenziari in servizio presso la Casa circondariale Bancali di Sassari è stato necessario l'invio al vicino pronto soccorso dell'ospedale cittadino per le prime e necessarie cure». A renderlo noto è il segretario generale aggiunto dell'Osapp Domenico Nicotra, che partecipa tutta la propria vicinanza e quella del Sindacato ai colleghi succubi dell'ennesima aggressione, le cui motivazioni sono ancora in fase di accertamento. «Sarebbe grave se fosse fondata - conclude il sindacalista - la contestuale assenza in servizio sia del comandante del Reparto, che del direttore che, in presenza di simili incresciosi avvenimenti, dovrebbero dare il necessario supporto a tutto il personale».