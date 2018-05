Condividi | Red 10:46 Un lettore del Quotidiano di Alghero ha inviato in redazione alcune foto che denunciano l´esistenza di una nuova discarica a cielo aperto nell´isolato compreso tra le vie Fleming, Joan Mirò e Pompeu Fabra Alghero ferita: discarica alla Taulera



ALGHERO – Dopo la discarica individuata nei giorni scorsi in località Tanca Farrà Commenti ALGHERO – Dopo la discarica individuata nei giorni scorsi in località Tanca Farrà [LEGGI] , una nuova discarica a cielo aperto è stata creata nel territorio algherese. Un lettore del Quotidiano di Alghero ha inviato in redazione alcune foto che ne denunciano l'esistenza alla Taulera, nell'isolato compreso tra le vie Fleming, Joan Mirò e Pompeu Fabra. Tanti e di natura diversa i rifiuti gettati nella zona, proprio davanti alle abitazioni di decine di famiglie algheresi.