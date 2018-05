Condividi | M.P. 20:05 Un cucciolo di delfino è stato di trovato senza vita sulla spiaggia delle Acque Dolci Delfino spiaggiato alle Acque Dolci



PORTO TORRES - Un cucciolo di delfino è stato di trovato senza vita sulla spiaggia delle Acque Dolci. Ormai in stato decomposizione, l'animale lungo circa un metro e mezzo si è spiaggiato questa mattina a Porto Torres. Non si conoscono le cause della morte ma la carcassa sarà rimossa dalla ditta specializzata nella raccolta rifiuti, Ambiente 2.0.