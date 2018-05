Condividi | M.P. 19:09 Il consigliere comunale del Partito democratico, Massimo Cossu sottolinea un atteggiamento che, rimarca ancora di più come la parte politica venga sistematicamente esclusa da quelli che sono i processi dell´ amministrazione Porto Torres: «Piano assistenziale senza traccia politica»



PORTO TORRES - «L' amministrazione pentastellata continua a convocare le commissioni consiliari al fotofinish, impedendo ai consiglieri comunali di poter ragionare ed analizzare documenti di fondamentale importanza quali, la relazione del Piano Socio Assistenziale, all'interno del quale vengono definite le politiche sociali dell'Ente». Il consigliere comunale del Partito democratico, Massimo Cossu sottolinea un atteggiamento che, rimarca ancora di più come la parte politica venga sistematicamente esclusa da quelli che sono i processi dell' amministrazione, «relegandola ad un ruolo di comprimario e lasciando così che i vertici amministrativi continuino sistematicamente a mostrare forti ritardi a fronte delle mille esigenze che i servizi sociali affrontano quotidianamente».



Tale comportamento, secondo il consigliere del Pd, «sta diventando intollerabile nei confronti dei cittadini che chiedono solo di poter disporre di quanto loro dovuto, in tempi certi e modalità snelle». Amministrare una città come Porto Torres, in particolar modo quando si ha a che fare con tematiche importanti e delicate, come quelle legate al mondo del sociale, «presuppone una conoscenza puntuale del contesto cittadino – conclude Massimo Cossu - solo in questo modo si possono gestire positivamente i processi che vanno a favore dei cittadini».