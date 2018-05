Condividi | Red 19:16 Ottima prova per i portacolori del sodalizio algherese, che hanno partecipato ai Campionati regionali sardi assoluti ospitati dalla piscina olimpionica “Terramaini” di Cagliari Record e medaglie per il Green Alghero



ALGHERO – Alice Maggioni protagonista ai Campionati regionali sardi assoluti ospitati dalla piscina olimpionica “Terramaini” di Cagliari. La portacolori del Green Alghero ha centrato tre grandi prestazioni che le valgono l'accesso nei 50 e 100stile libero e nei 100farfalla ai Campionati nazionali estivi, in programma a Roma da lunedì 6 a lunedì 13 agosto.



A Cagliari, Maggioni ha conquistato due medaglie d'oro (nei 50 e nei 100sl) ed una d'argento (100farfalla). In più, ha firmato il nuovo primato regionale in vasca lunga nei 50sl, con un tempo inferiore di ben mezzo secondo al suo precedente record. Dopo essere salita sul podio ai Campionati italiani di categoria, continua a stupire tutti e migliorare le sue prestazioni, con la sua leggerezza sull'acqua e l'apparente facilità di nuotata.



Un altro meritatissimo argento nei 50dorso va a Maddalena Palladino, che negli ultimi tempi non appare, in verità, sufficientemente convinta delle sue possibilità. Un plauso va a Chiara Masala, grintosa come sempre, ma soprattutto molto migliorata nella nuotata a farfalla. Abbastanza bene anche Marta Masala e Giordano Piras nella rana, Alessandro Manca e Manuela Mura nel dorso. Un po' sotto tono, probabilmente a causa della particolare fase di allenamento, Aurora Cocco, Camilla Fiorentino e Marina Noria. A fine settimana, in programma un nuovo importante appuntamento per la società di nuoto algherese: si va a Livorno per la 26esima edizione del Meeting nazionale “Coppa Mar Tirreno”.



Nella foto: Alice Maggioni Commenti ALGHERO – Alice Maggioni protagonista ai Campionati regionali sardi assoluti ospitati dalla piscina olimpionica “Terramaini” di Cagliari. La portacolori del Green Alghero ha centrato tre grandi prestazioni che le valgono l'accesso nei 50 e 100stile libero e nei 100farfalla ai Campionati nazionali estivi, in programma a Roma da lunedì 6 a lunedì 13 agosto.A Cagliari, Maggioni ha conquistato due medaglie d'oro (nei 50 e nei 100sl) ed una d'argento (100farfalla). In più, ha firmato il nuovo primato regionale in vasca lunga nei 50sl, con un tempo inferiore di ben mezzo secondo al suo precedente record. Dopo essere salita sul podio ai Campionati italiani di categoria, continua a stupire tutti e migliorare le sue prestazioni, con la sua leggerezza sull'acqua e l'apparente facilità di nuotata.Un altro meritatissimo argento nei 50dorso va a Maddalena Palladino, che negli ultimi tempi non appare, in verità, sufficientemente convinta delle sue possibilità. Un plauso va a Chiara Masala, grintosa come sempre, ma soprattutto molto migliorata nella nuotata a farfalla. Abbastanza bene anche Marta Masala e Giordano Piras nella rana, Alessandro Manca e Manuela Mura nel dorso. Un po' sotto tono, probabilmente a causa della particolare fase di allenamento, Aurora Cocco, Camilla Fiorentino e Marina Noria. A fine settimana, in programma un nuovo importante appuntamento per la società di nuoto algherese: si va a Livorno per la 26esima edizione del Meeting nazionale “Coppa Mar Tirreno”.Nella foto: Alice Maggioni