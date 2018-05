video Condividi | Red 22:26 Domenica, la compagine algherese sarà tra le squadre protagoniste della manifestazione di calcio a 5 in programma al Palazzetto dello sport. I giallorossi di mister Fabio Cossu se la vedranno con Il Giunco (Arborea) e con El Pensador (Sassari) Futsal Alghero alle finali di Arborea



ALGHERO - Domenica 13 maggio, la Futsal Alghero sarà tra le squadre protagoniste delle finali regionali Pgs di calcio a 5, in programma al Palazzetto dello sport di Arborea. I giallorossi di mister Fabio Cossu se la vedranno con Il Giunco (Arborea) e con El Pensador (Sassari) e saranno i primi a scendere in campo, alle 9, contro Il Giunco.



La perdente del primo match se la vedrà poi con El Pensador e chiuderà il programma la gara tra i sassaresi e la vincente del primo scontro. Le partite si disputano su due tempi da 20' ciascuno.



La Futsal Alghero arriva a questo importante appuntamento della stagione Pgs forte della vittoria del campionato di Apertura e di un cammino finora senza sbavature in quello di Clausura. Sarà un bel banco di prova per la società giallorossa, soprattutto in previsione di una prossima partecipazione alle competizioni Figc.