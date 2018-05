Condividi | Red 16:13 Un raro esemplare di Hieraaetus pennatus ha spiccato il volo sul Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, liberato dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Ha riconquistato la libertà, in località Perdu Melis, dopo il salvataggio da parte del personale della stazione di Capoterra e quattro mesi di cura Gutturu mannu: liberato raro esemplare di aquila



CAPOTERRA - Un raro esemplare di Aquila minore (Hieraaetus pennatus) ha oggi spiccato il volo sul Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, liberato dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Ha riconquistato la libertà, in località Perdu Melis, dopo il salvataggio da parte del personale della stazione di Capoterra e quattro mesi di cura.



L’animale, uno splendido esemplare di due o tre anni, era stato recuperato nel novembre 2017 dagli agenti nelle campagne di Assemini, nella zona di Is Olias. L’aquila, rimasta ferita con un fucile caricato a pallini, è stata immediatamente trasportata al Centro recupero animali selvatici di Monastir gestito dell’agenzia Forestas per un periodo di cure e riabilitazione.



L'Aquila minore è una specie che può essere avvistata nel territorio della Sardegna durante le delicate fasi della migrazione. Nella stagione autunnale per lo svernamento e nel periodo primaverile di ripasso, nel corso del quale raggiunge le zone di nidificazione localizzate in Europa centrale e nel nord della Spagna.