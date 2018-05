Condividi | Red 15:12 Il sindaco di Sassari è intervenuto ad Arezzo al road show delle Città medie organizzato da Anci, in collaborazione con il Gestore servizi energetici e con la Conferenza dei rettori italiani Nicola Sanna al road show di Arezzo



SASSARI - «L'Italia delle Città medie riveste un ruolo cruciale di “nodo funzionale e gestionale” di realtà strategiche sotto il profilo economico e occupazionale e della sostenibilità, per il sistema della formazione e della ricerca, per la relazione con le Città Metropolitane e per le competenze, infrastrutture e dotazioni produttive che servono un'area e una popolazione molto più ampia di quella racchiusa nei confini amministrativi». Ha aperto così Nicola Sanna, sindaco di Sassari e presidente della consulta Anci delle Città medie, il suo intervento ad Arezzo, alla prima tappa del road show voluto dall’Associazione, insieme con il Gestore servizi energetici e con la Conferenza dei rettori italiani, per conoscere, valorizzare e promuovere lo sviluppo sostenibile e l’eccellenza delle medie realtà urbane nazionali.



«Le Città medie – ha continuato il primo cittadino - offrono spesso un “modello di città territorio” basato su politiche più efficaci, su una migliore gestione dei servizi, a disposizione dei city users, e su una migliore qualità della vita in termini di sviluppo sostenibile e integrazione sociale, rispetto alle città metropolitane». Seconda tappa del ciclo di eventi tematici, finalizzati ad approfondire il potenziale delle eccellenze locali del Paese, sarà Sassari.



L'iniziativa, dal titolo “Sassari e le città della Sostenibilità”, programmata per giovedì 24 e venerdì 25 maggio, avrà come oggetto la sostenibilità nella sua accezione più ampia, sociale, ambientale, economica e culturale.



