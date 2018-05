Condividi | Mariangela Pala 13:55 L´ufficio Istituzioni scolastiche informa che i voucher del progetto IOStudio, come comunicato dalla Regione, saranno visibili online dopo il 15 giugno 2018. Porto Torres: progetto IOStudio visibile online



PORTO TORRES - L'ufficio Istituzioni scolastiche informa che i voucher del progetto IOStudio, come comunicato dalla Regione, saranno visibili online dopo il 15 giugno 2018. I voucher appariranno sul borsellino elettronico, nell'area riservata del portale della carta dello studente.



Il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva attivato le procedure per le borse di studio rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, finalizzate all’acquisto di libri di testo, a soluzioni per la mobilità e il trasporto, all'accesso ai beni e servizi di natura culturale. L'avviso integrale è disponibile nella home page del sito web del Comune, sezione “Avvisi e Scadenze”. Commenti PORTO TORRES - L'ufficio Istituzioni scolastiche informa che i voucher del progetto, come comunicato dalla Regione, saranno visibili online dopo il 15 giugno 2018. I voucher appariranno sul borsellino elettronico, nell'area riservata del portale della carta dello studente.Il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva attivato le procedure per le borse di studio rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, finalizzate all’acquisto di libri di testo, a soluzioni per la mobilità e il trasporto, all'accesso ai beni e servizi di natura culturale. L'avviso integrale è disponibile nella home page del sito web del Comune, sezione “Avvisi e Scadenze”.