Scoperte 542 piante di marijuana a Nuoro

NUORO – Ieri (lunedì), i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, hanno trovato 542 piante di marijuana in ottimo stato vegetativo, coltivate nella periferia di Nuoro, in prossimità della Strada statale 389var. All’inizio, i poliziotti hanno avvistato solo una sessantina di piante, ma man mano che si sono avvicinati al sito segnalato da numerosi cittadini, si sono resi conto dell’entità della piantagione, facilmente accessibile ai passanti.



Immediato l’intervento degli agenti di Polizia che, dopo il sequestro delle piante, hanno proceduto alla loro distruzione. Le piante sono risultate positive al narcotest, evidenziando ottime qualità di principio attivo, favorite dal clima primaverile.



Determinanti sono stati i servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci per la prevenzione ed il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con la fondamentale collaborazione della cittadinanza nuorese.



