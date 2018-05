Condividi | Red 0:01 Le votazioni di domenica ha visto eletti Rosa Abruzzese, Pier Giuseppe Brao, Lorena Calebotta, Chiara Colledanchise, Luca Rondoni, Luciano Solinas, Franca Venier, Antonio Saiu e Roberto Cassitta Comitato di quartiere Fertilia-Arenosu: i risultati delle elezioni



ALGHERO - Rosa Abruzzese, Pier Giuseppe Brao, Lorena Calebotta, Chiara Colledanchise, Luca Rondoni, Luciano Solinas, Franca Venier, Antonio Saiu e Roberto Cassitta. Sono i nove componenti del nuovo Direttivo del Comitato di quartiere Fertilia-Arenosu, eletto nelle votazioni di domenica. «Un sentito ringraziamento va tutti i cittadini che hanno risposto con sollecitudine alla chiamata alle urne», dichiarano i neoeletti.



Per alcuni una conferma, per altri un nuovo impegno finalizzato all'interesse della comunità. Il nuovo Comitato ha in programma, per la prossima settimana, una prima riunione operativa in cui verranno assegnati gli incarichi sociali (presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere). Nella stessa riunione, saranno affrontati, valutati ed aggiornati i punti di interesse collettivo già presenti in agenda e «si procederà ancor più a rafforzare i rapporti con l’Amministrazione comunale e con le Istituzioni regionali, in questi anni attente alle esigente della Città di fondazione di Fertilia, con l'intenzione di stimolare in modo efficace la discussione sulle importanti priorità del territorio».



Sarà cura del Comitato di quartiere entrante mantenere e promuovere un rapporto partecipativo sempre più concreto e trasparente con la cittadinanza. Dopo l’ufficializzazione degli incarichi del Direttivo, il Comitato incontrerà il sindaco Mario Bruno e la Giunta comunale per presentare il nuovo Direttivo e per fare il punto sui progetti di prossima attivazione, come ad esempio, i camminamenti del ponte sul Calich, il progetto pilota di riqualificazione urbana della Città di Fondazione, la riqualificazione del campo sportivo e della struttura bocciofila.



