Domenica pomeriggio, gli uomini della Compagnia Barracellare di Alghero ed i volontari della Lipu hanno recuperato un volatile di cui, in inverno, non sono note nidificazioni in Italia negli ultimi cinquant´anni Recuperato raro esemplare di Gufo di palude



ALGHERO - Domenica pomeriggio è pervenuta una segnalazione al Comando dei Barracelli di Alghero, in cui si segnalava la presenza di un rapace notturno vicino ad un giardino in Via Volta. I barracelli, in

collaborazione con i Vigili del fuoco di Alghero e della Lipu, hanno potuto recuperare un raro esemplare di Gufo di palude visibilmente debilitato, con ogni probabilità a causa del maltempo e di un prolungato digiuno.



Probabilmente, l'animale, impegnato nella migrazione primaverile, si è posato nel giardino senza più le forze di ripartire in volo. Grazie alla perizia di Francesco Guillot (Lipu) e del capitano dei Barracelli Riccardo Paddeu, che lo hanno recuperato e prontamente recapitato al Centro Recupero fauna selvatica di Bonassai, dove

ha potuto ricevere le cure ed in futuro potrà essere rimesso in libertà.



Il Gufo di palude, rapace notturno protetto, è anche tutelato dalla normativa nazionale ed europea. In Italia è presente in migrazione e durante l'inverno, non sono note nidificazioni negli ultimi cinquant'anni.