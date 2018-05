Condividi | Red 9:32 Giovedì sera, la sede di via Carlo Alberto 115 della comunità di Alghero del Partito dei sardi ospiterà l´assessore comunale Alessandro Balzani che illustrerà il nuovo Put Piano urbano del traffico: incontro del Pds



Giovedì 10 maggio, alle 19, la sede di via Carlo Alberto 115 della comunità di Alghero del Partito dei sardi ospiterà l'assessore comunale all'Urbanistica, edilizia privata e trasporti Alessandro Balzani che, con il supporto del videoproiettore, illustrerà il nuovo Piano urbano del traffico. Tutti i tesserati, i simpatizzanti ed i cittadini sono invitati a partecipare e ad intervenire fattivamente con idee e proposte.



Nella foto: l'assessore comunale Alessandro Balzani