Ottime prestazioni e tante soddisfazioni per il Settore Propaganda del sodalizio algherese, che domenica 29 aprile ha partecipato all´ottava edizione del Trofeo Città di Macomer Nuoto: Green Alghero in primo piano



ALGHERO - Ottime prestazioni e tante soddisfazioni per il Settore Propaganda del Green Alghero, che domenica 29 aprile ha partecipato all'ottava edizione del Trofeo Città di Macomer. Gli atleti che appartengono a questa categoria hanno un'eta compresa tra gli otto ed i nove anni, sono allenati da Carlo Scognamillo ed Anna Maria Ballone e frequentano la scuola nuoto del Green da diversi anni.



Nelle gare individuali, spiccano i nomi di Maria Brancati (prima nei 25delfino e seconda nei 25stile libero), Manuela Lai (prima nei 25 dorso), Francesco Cossu (primo nei 25 rana), Alessandro Mela (primo nei 50sl e dorso) e Valentina Porcu (terza nei 50sl). Notevoli anche le prestazioni di tutti gli altri piccoli nuotatori algheresi, che da questa stagione hanno iniziato il percorso Preagonistico, fra i quali Beatrice Contine, Fabrizio Fassio, Fabio Delrio, Federico Tiloca, Francesco Solinas, Antonio Usai e Valeria Mela. Nella competizione per società, il Green Alghero si è classificato al quarto posto fra le oltre quindici sodalizi partecipanti, provenienti da tutta la Sardegna.