Il Comitato Sardegna della Federazione italiana nuoto-Sezione Salvamento, ha aperto le iscrizioni per maggio e giugno per conseguire il brevetto di "assistente bagnanti" per piscina, acqua interne e mare. I corsi sono previsti nella piscina del Green Alghero Assistenti bagnanti: corso ad Alghero



ALGHERO – Il Comitato Sardegna della Federazione italiana nuoto-Sezione Salvamento, ha aperto le iscrizioni per maggio e giugno per conseguire il brevetto di “assistente bagnanti” per piscina, acqua interne e mare. I corsi sono previsti nella piscina del Green Alghero.



Il brevetto è riconosciuto dalla “International life saving” ed è valido in Europa e nel mondo nei 113 Paesi aderenti alla Ils. Il corso ha validità per l’arruolamento volontario nella Marina militare e nell’Esercito e per l’attribuzione dei crediti formativi agli esami delle scuole superiori.



Si possono iscrivere al corso persone di ambo i sessi, di età compresa tra i sedici anni compiuti ed i sessantasette anni da compiere. I corsi saranno tenuti da maestri di Salvamento della Fin. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al 329/0774001 o inviare una e-mail all'indirizzo web lorenzo.zicconi@federnuoto.it.