Condividi | Red 22:03 Tra gli eventi degustativi del maggio algherese si inserisce l’iniziativa “La cuina de la mama: de l’Olla podrida al Menjar blanc”, a cura di Claudia Soggiu, che si terrà sabato 12 maggio nel ristorante di campagna Le Pinnette. Una manifestazione gastronomico-culturale, che fa parte della rassegna di primavera “Itinerari di gusto” Gli Itinerari di gusto passano da Alghero



ALGHERO - Tra gli eventi degustativi del maggio algherese si inserisce l’iniziativa “La cuina de la mama: de l’Olla podrida al Menjar blanc”, a cura di Claudia Soggiu, che si terrà sabato 12 maggio nel ristorante di campagna Le Pinnette. Una manifestazione gastronomico-culturale, che fa parte della rassegna di primavera “Itinerari di gusto” e che, attraverso l’inserimento nel menù dei piatti tipici che abitualmente erano presenti nelle tavole dei nonni, come l’Olla podrida o l’anjoni en guisat, vuole essere un omaggio alla cucina algherese, alla preziosa tradizione culinaria della nostra città, tramandata fino a noi di generazione in generazione.



Dedicata a chi vuole con buona approssimazione ritrovare i sapori ed i saperi dell'Alghero di un tempo ed anche a chi vuole scoprirli per la prima volta, con questa iniziativa si intende appunto sottolineare come le specificità ed i prodotti del territorio siano fortemente legati alla cultura algherese, che può essere ancora salvaguardata e tramandata soprattutto attraverso le ricette della tradizione culinaria. Per far rivivere questi antichi sapori, l'organizzazione si è avvalsa del contributo della signora Carmela Piccone che, con grande generosità, si è prestata a fornire ai cuochi della struttura le indicazioni ed i suggerimenti sugli ingredienti da utilizzare e sui procedimenti da seguire nella preparazione del pranzo tipico algherese adeguato ai nostri giorni.



Non mancherà la parte storica e naturalistica affidata al presidente cittadino di Legambiente Roberto Barbieri che, alle 11, terrà una conferenza sul Monte Sixeri ai piedi del quale si trovano appunto le tenute della famiglia Manca, proprietaria de Le Pinnette e produttrice del rinomato olio d’oliva “San Giuliano”. Per restare nel clima culturale algherese, immediatamente dopo pranzo è previsto un intrattenimento musicale e teatrale a cura del gruppo “Los amics de La Muralla”, composto per l’occasione da Piero Sotgiu, Berto Calaresu, Franco Mulas, Giuseppe Manca, Cristian Melone ed Aldo Puddu. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 349/8024059 o 348/5887184. Commenti ALGHERO - Tra gli eventi degustativi del maggio algherese si inserisce l’iniziativa “La cuina de la mama: de l’Olla podrida al Menjar blanc”, a cura di Claudia Soggiu, che si terrà sabato 12 maggio nel ristorante di campagna Le Pinnette. Una manifestazione gastronomico-culturale, che fa parte della rassegna di primavera “Itinerari di gusto” e che, attraverso l’inserimento nel menù dei piatti tipici che abitualmente erano presenti nelle tavole dei nonni, come l’Olla podrida o l’anjoni en guisat, vuole essere un omaggio alla cucina algherese, alla preziosa tradizione culinaria della nostra città, tramandata fino a noi di generazione in generazione.Dedicata a chi vuole con buona approssimazione ritrovare i sapori ed i saperi dell'Alghero di un tempo ed anche a chi vuole scoprirli per la prima volta, con questa iniziativa si intende appunto sottolineare come le specificità ed i prodotti del territorio siano fortemente legati alla cultura algherese, che può essere ancora salvaguardata e tramandata soprattutto attraverso le ricette della tradizione culinaria. Per far rivivere questi antichi sapori, l'organizzazione si è avvalsa del contributo della signora Carmela Piccone che, con grande generosità, si è prestata a fornire ai cuochi della struttura le indicazioni ed i suggerimenti sugli ingredienti da utilizzare e sui procedimenti da seguire nella preparazione del pranzo tipico algherese adeguato ai nostri giorni.Non mancherà la parte storica e naturalistica affidata al presidente cittadino di Legambiente Roberto Barbieri che, alle 11, terrà una conferenza sul Monte Sixeri ai piedi del quale si trovano appunto le tenute della famiglia Manca, proprietaria de Le Pinnette e produttrice del rinomato olio d’oliva “San Giuliano”. Per restare nel clima culturale algherese, immediatamente dopo pranzo è previsto un intrattenimento musicale e teatrale a cura del gruppo “Los amics de La Muralla”, composto per l’occasione da Piero Sotgiu, Berto Calaresu, Franco Mulas, Giuseppe Manca, Cristian Melone ed Aldo Puddu. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 349/8024059 o 348/5887184.