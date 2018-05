Condividi | Red 21:45 Circolazione ferroviaria sospesa dalle 18.50 sulla linea Macomer–Ozieri-Chilivani, per l’uscita dai binari degli ultimi due carrelli del treno regionale Cagliari-Olbia Deraglia il treno: stop sulla Bonorva-Terralba



BONORVA - Circolazione ferroviaria sospesa dalle 18.50 fra Bonorva e Torralba, sulla linea Macomer–Ozieri-Chilivani, per l’uscita dai binari (tecnicamente definito “svio”) degli ultimi due carrelli del treno regionale 3956 Cagliari-Olbia. Dai primi riscontri, la massicciata su cui poggiano i binari è stata erosa dalle intense piogge delle ultime ore che hanno provocato l’accumulo di acqua.



Fortunatamente, non si registrano al momento feriti tra i circa ottanta viaggiatori ed il personale di bordo. Il personale di Trenitalia sta intervenendo per assicurare la prosecuzione del viaggio ai passeggeri del treno. Commenti BONORVA - Circolazione ferroviaria sospesa dalle 18.50 fra Bonorva e Torralba, sulla linea Macomer–Ozieri-Chilivani, per l’uscita dai binari (tecnicamente definito “svio”) degli ultimi due carrelli del treno regionale 3956 Cagliari-Olbia. Dai primi riscontri, la massicciata su cui poggiano i binari è stata erosa dalle intense piogge delle ultime ore che hanno provocato l’accumulo di acqua.Fortunatamente, non si registrano al momento feriti tra i circa ottanta viaggiatori ed il personale di bordo. Il personale di Trenitalia sta intervenendo per assicurare la prosecuzione del viaggio ai passeggeri del treno.