TORTOLI' - Tortolì conferma sei bandiere blu: i prestigiosi vessilli della Federazione per l'educazione ambientale, che certificano l’assoluta qualità dell’ambiente, dei servizi e la gestione sostenibile del territorio sventoleranno anche nell’estate 2018 nelle spiagge di Orrì (I e II), Cea, Foxi Lioni, Il Golfetto, La Capannina e Porto Frailis. L’ambito riconoscimento della Bandiera blu è stato consegnato questa mattina (lunedì), nelle mani dell'assessore comunale all'Ambiente Walter Cattari, durante la 31esima cerimonia di premiazione, nella sede del Cnr, a Roma.



Eccellente qualità delle acque, educazione ed informazione ambientale, gestione ambientale, raccolta differenziata (Tortolì è uno dei Comuni con i più alti risultati registrati anche nel 2017 in Italia), aree pedonali, spazi verdi e dotazione di servizi nelle spiagge, sono questi i criteri “green”, che anche quest'anno il Comune ha rispettato e che hanno permesso di confermare le bandiere blu. Il sindaco plaude l’ottimo risultato frutto di un lavoro di squadra dell’Amministrazione comunale, che ha mantenuto l’impegno di garantire gli elevati standard richiesti dalla Fee, dei cittadini interessati ai temi della salvaguardia del territorio e degli operatori turistici per il grande sforzo compiuto quotidianamente.



«Per il quarto anno consecutivo confermiamo sei bandiere blu - dichiara soddisfatto Cattari - Un riconoscimento che ci rende molto orgogliosi. È grazie infatti alla collaborazione di tutti che il nostro Comune può fregiarsi del prestigioso vessillo. C'è ancora tanto da fare, ma sono convinto che questa è la strada da portare avanti sui temi della salvaguardia ambientale in un territorio turistico come il nostro che può vantare di un patrimonio naturale di enorme ricchezza, che va costantemente tutelato». Sono 175 i Comuni in Italia e 368 le spiagge dove verranno issate le Bandiere blu. In Sardegna sventoleranno in tredici località, oltre Tortolì: Badesi, Castelsardo, La Maddalena, Oristano, Palau, Quartu Sant’Elena, Santa Teresa di Gallura, Sassari, Sorso, Teulada e le tre le new entry Bari Sardo, Trinità d’Agultu e Vignola.



