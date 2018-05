Condividi | Red 23:13 Nei giorni scorsi, il sindaco di Sassari si è recato alla stazione per incontrare gli agenti della Polizia Ferroviaria. Una visita di cortesia, per ringraziare il personale dell´impegno quotidiano della Polizia di Stato in questo particolare e delicato contesto Nicola Sanna incontra la PolFer



SASSARI - Nei giorni scorsi, il sindaco di Sassari Nicola Sanna si è recato alla stazione ferroviaria per incontrare gli agenti della Polfer. Una visita di cortesia, per ringraziare il personale dell'impegno quotidiano della Polizia di Stato in questo particolare e delicato contesto.



A salutarlo, sono interventi, tra gli altri, il viceispettore Michele Delogu (comandante della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Sassari) ed il viceispettore e vicecomandante Marco Floris. Per i prossimi giorni, è programmato un incontro operativo con il comandante della Polizia municipale Gianni Serra per coordinare specifici servizi di presidio della zona intorno alla stazione ferroviaria.



