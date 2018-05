Condividi | Red 20:11 Prosegue la seconda edizione dell´operazione della Polizia di Stato, sempre impegnata nell´attività di prevenzione degli incidenti stradali provocati dalla guida in stato di ebrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o pscicotrope Guida sicura a Nuoro



NUORO - Prosegue la seconda edizione dell'operazione “Guida sicura” della Polizia di Stato, sempre impegnata nell'attività di prevenzione degli incidenti stradali provocati dalla guida in stato di ebrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o pscicotrope. Nello scorso fine settimana, infatti, sono stati espletati mirati controlli, predisposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci e finalizzati al contrasto del fenomeno ed all’accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, per ridurre i rischi connessi e salvaguardare l’incolumità fisica degli utenti della strada.



Il dispositivo messo in campo dalla Questura di Nuoro ha visto il contributo della Polizia Stradale di Nuoro e del medico superiore provinciale della Polizia. Complessivamente, sono state controllare trenta persone e venticinque veicoli.



Sei esami tossicologici eseguiti, dei quali uno ha dato esito positivo. Sequestrato un veicolo e ritirata la carta di circolazione. Due le patenti ritirate, mentre sono tre le infrazioni al Codice della strada riscontrate. Due le denunce a piede libero, mentre sono stati decurtati complessivamente 20punti sulla patente. Commenti NUORO - Prosegue la seconda edizione dell'operazione “Guida sicura” della Polizia di Stato, sempre impegnata nell'attività di prevenzione degli incidenti stradali provocati dalla guida in stato di ebrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o pscicotrope. Nello scorso fine settimana, infatti, sono stati espletati mirati controlli, predisposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci e finalizzati al contrasto del fenomeno ed all’accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, per ridurre i rischi connessi e salvaguardare l’incolumità fisica degli utenti della strada.Il dispositivo messo in campo dalla Questura di Nuoro ha visto il contributo della Polizia Stradale di Nuoro e del medico superiore provinciale della Polizia. Complessivamente, sono state controllare trenta persone e venticinque veicoli.Sei esami tossicologici eseguiti, dei quali uno ha dato esito positivo. Sequestrato un veicolo e ritirata la carta di circolazione. Due le patenti ritirate, mentre sono tre le infrazioni al Codice della strada riscontrate. Due le denunce a piede libero, mentre sono stati decurtati complessivamente 20punti sulla patente.