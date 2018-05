Condividi | Red 19:08 Scatteranno mercoledì 9 maggio le prevendite per la data sassarese di “Insomnia”, il nuovo spettacolo del comico genovese. Una seconda data in programma al sud dell’Isola sarà annunciata nei prossimi giorni Beppe Grillo a Sassari: via alle prevendite



SASSARI - Dopo sette anni di assenza, Beppe Grillo torna in Sardegna con “Insomnia”, il suo nuovo spettacolo in tour per l’Italia. L’appuntamento a Sassari è fissato per venerdì 13 luglio, nello spazio Arena concerti, allestito in Piazzale Segni. Una seconda data in programma al sud dell’Isola (attualmente in via di definizione) sarà annunciata nei prossimi giorni.



La cooperativa Le Ragazze terribili, organizzatrice dell’evento, ha annunciato che i biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da mercoledì 9 maggio. Il costo dei tagliandi è: poltronissima 30euro, poltrona 27euro e secondi posti 23euro. I prezzi sono al netto dei diritti di prevendita e sono disponibili in Via Tempio 65, a Sassari. Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefoniche, è attiva l’infoline 079/278275. Per informazioni sulla data nel sud Sardegna, invece, si può Vox day, telefonando al numero 070/840345.



L'insonnia tormenta Grillo da quarant'anni, lo porta a farsi domande scomode, ad interrogarsi sull'ovvio ed a trovare risposte azzardate, a diventare insomma il personaggio che tutti conosciamo. E proprio l'insonnia sarà la protagonista di uno spettacolo, che è un vero e proprio work in progress creativo. Un viaggio nella vita del comico, che dal mondo dell’informazione auspica un ritorno ad un sistema più percettivo, primordiale, istintivo. Beppe si racconta in uno spettacolo intimo ed autentico, prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. Immancabile il riferimento agli eventi dell'attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia.



