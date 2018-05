video Condividi | P.P. 14:22 Anche la Madonna di Valverde saluta Don Antoni Nughes



Cattedrale di Santa Maria ad Alghero stracolma di amici, fedeli e semplici cittadini per l´ultimo saluto a Don Antoni Nughes. Presenti il Cardinale Lluís Maria Martinez Sistach, Arcivescovo emerito di Barcellona, il Vescovo Mauro Maria Morfino e tutta la Diocesi al completo. In prima fila il sindaco Mario Bruno con la Giunta comunale. Per l´occasione, escursione speciale per la Madonna di Valverde. Le immagini del rito funebre