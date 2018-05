Condividi | Red 16:12 Conclusa con sei prove nel week-end appena trascorso la terza prova del Campionato zonale Optimist organizzato dalla Lega navale Cagliari. La compagine algherese sale sul podio con Paolo Spanedda, seconda posiziono nella categoria Cadetti Yacht club Alghero ancora sul podio



ALGHERO - Conclusa con sei prove nel week-end appena trascorso la terza prova del Campionato zonale Optimist organizzato dalla Lega navale Cagliari. Nella categoria Cadetti, lo Yacht club Alghero sale sul podio con Paolo Spanedda, che ha conquistato la seconda piazza in seconda posizione.



Sesta e settima posizione, rispettivamente, per Elena Inzillo e Samuel Cerne. Nella categoria Juniores invece, Lorenzo Spiga, Umberto Enna, Valerio Travaglini, Giulietta Spiga (prima femminile) ed Irene Burruni , si sono piazzati rispettivamente in quinto, decimo 13esimo, 14esimo e 18esimo posto.