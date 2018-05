Condividi | Red 14:04 Domani pomeriggio, sarà ospite nei locali della libreria Mondadori, in Via Carlo Alberto, il cantante Thomas impegnato in un nuovo Instore Tour, per firmare le copie del suo ultimo cd “18 Edition” e realizzare il sogno di tanti suoi ammiratori in giro per l´Italia Cultura: Instore tour ad Alghero



ALGHERO - Riparte nella libreria Mondadori di Alghero la stagione degli "Instore", formula tanto usata da giovani artisti musicali e youtuber per incontrare, parlare e farsi una foto con i propri fans. Domani, martedì 8 maggio, alle 16.30, sarà ospite nei locali della libreria, in Via Carlo Alberto, il cantante Thomas impegnato in un nuovo Instore Tour, per firmare le copie del suo ultimo cd “18 Edition” e realizzare il sogno di tanti suoi ammiratori in giro per l'Italia.



Sarà possibile accedere all'Instore tramite pass già in distribuzione in libreria a tutti coloro che acquistano il cd. Ogni pass è utilizzabile da una sola persona. All'Instore, sarà possibile incontrare il cantante e farsi fare una foto dal fotografo ufficiale e che come da prassi “Instore” sarà poi condivisa nella pagina social della libreria.



Nella foto: Thomas Commenti ALGHERO - Riparte nella libreria Mondadori di Alghero la stagione degli "Instore", formula tanto usata da giovani artisti musicali e youtuber per incontrare, parlare e farsi una foto con i propri fans. Domani, martedì 8 maggio, alle 16.30, sarà ospite nei locali della libreria, in Via Carlo Alberto, il cantante Thomas impegnato in un nuovo Instore Tour, per firmare le copie del suo ultimo cd “18 Edition” e realizzare il sogno di tanti suoi ammiratori in giro per l'Italia.Sarà possibile accedere all'Instore tramite pass già in distribuzione in libreria a tutti coloro che acquistano il cd. Ogni pass è utilizzabile da una sola persona. All'Instore, sarà possibile incontrare il cantante e farsi fare una foto dal fotografo ufficiale e che come da prassi “Instore” sarà poi condivisa nella pagina social della libreria.Nella foto: Thomas