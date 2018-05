Condividi | Red 14:52 Ghiotto bottino per la compagine algherese guidata dal maestro Andrea Corona al campionato Open Sardegna disputato a Carbonia: tre medaglie d´oro, una d´argento ed una di bronzo Taekwondo: Astroclub protagonista



ALGHERO - Importante affermazione degli atleti del maestro Andrea Corona che, nella due giorni di gara che ha visto 339 atleti contendersi i titoli di combattimento di Taekwondo. Tre gli ori nella giornata di sabato, con Giorgia Paba (nella categoria 51chilogrammi che, con un eloquente 24-3 liquida in finale un atleta olianese) e per le sorelle Alice e Francesca Budroni, che rimpinguano il loro medagliere personale. Quest’ultima ha sfoderato la sua abituale prestazione di grande maturità conquistando il gradino più alto della categoria più difficile, annichilendo le due quotate avversarie per 29-3 e 32-13.



Un oro nella seconda giornata è stato conquistato da Daniele Demartis che, alla sua prima gara in assoluto, vince il metallo più prezioso sopperendo alla sua ovvia mancanza di esperienza con una gara di grande agonismo. Ottimo l’argento per Alessio Tavera, che termina il suo percorso in semifinale per un infortunio che lo ha limitato, cedendo di un solo punto una gara di sofferenza.



Prossimi appuntamenti , le selezioni per le rappresentative regionali sia di forme, sia di combattimento, la Coppa Italia e la Coppa Chimera ad Arezzo.